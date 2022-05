A Comissão Europeia propôs esta quarta-feira um embargo total às importações de petróleo russo no âmbito do sexto pacote de sanções à Rússia por causa da invasão da Ucrânia. No entanto, pelo menos quatro países mostram-se reticentes, ameaçando a unidade europeia naquela que seria uma das medidas retaliatórias com mais impacto para a economia russa.









