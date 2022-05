Ex-presidente ucraniano autorizado a sair do país

O ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko, rival do atual chefe de Estado Volodymyr Zelensky, anunciou esta segunda-feira que foi autorizado a sair do país após ter sido "deliberadamente" bloqueado na fronteira por duas ocasiões durante o fim de semana.

"Após a pressão de deputados do Parlamento Europeu e de membros dos governos de países da UE, Petro Poroshenko conseguiu deslocar-se ao estrangeiro para participar na cimeira e no congresso do Partido Popular Europeu em Roterdão", indicou o seu serviço de imprensa, e num momento em que prossegue a invasão russa do país.

De acordo com esta fonte, citada pela agência noticiosa AFP, Poroshenko mostrou durante o controlo da fronteira "os mesmos documentos com os quais foi impedido de atravessar a fronteira nas duas vezes anteriores".