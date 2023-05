O Ministério da Defesa da Rússia denunciou este domingo tentativas frustradas das forças armadas de Kiev de romper, no sábado, as linhas de defesa russas em torno da cidade oriental ucraniana de Bakhmut.

"No norte e sul de Artiómovsk [denominação russa para a cidade de Bakhmut], o inimigo efetuou tentativas massivas de romper as defesas das nossas tropas", afirmou o porta-voz militar Ígor Konashénkov no relatório diário.

Segundo Konashénkov, todos os ataques das tropas de Kiev "foram retidos".