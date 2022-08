As forças ucranianas reclamaram esta terça-feira ter rompido as linhas de defesa russas em vários pontos na região de Kherson nas primeiras horas da aguardada contraofensiva para retomar os territórios ocupados no Sul do país, com o Presidente Volodymyr Zelensky a exortar os russos a “fugirem pelas suas vidas”.









