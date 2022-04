Exército ucraniano avança em Kiev e Gostomel com retirada de forças russas

O exercito ucraniano continua a avançar nas proximidades de Kiev e do aeroporto de Gostomel com a retirada das forças russas, segundo o último relatório dos serviços secretos do Ministério da Defesa do Reino Unido, anunciou este sábado a Efe.

Segundo aquela agência de notícias espanhola, os serviços secretos britânicos apontam que as tentativas do exército ucraniano de avançar de Irpin para Busha e Gostomel continuam e confirmam que as forças russas estão a retirar-se do aeroporto de Gostomel (aeroporto militar estratégico às portas da capital), que tem estado sob fogo desde o primeiro dia do conflito.

A Ucrânia, explica o relatório, retomou várias aldeias ao longo do eixo oriental e assegurou uma rota fundamental a leste de Kharkiv, após fortes combates.