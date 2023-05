Explosão faz descarrilar comboio de mercadorias em Bryansk na Rússia

Uma explosão em Bryansk, região russa que faz fronteira com a Ucrânia, fez descarrilar um comboio de mercadorias, esta segunda-feira, informou o governador local no Telegram. Não houve vítimas.Os caminhos-de-ferro russos, o operador ferroviário do país, informaram que o incidente ocorreu às 10h17, hora de Moscovo (8h17 em Portugal). A locomotiva e sete vagões de mercadorias descarrilaram e a locomotiva incendiou-se."Um engenho explosivo não identificado explodiu na marca dos 136 quilómetros da linha ferroviária Bryansk-Unecha, fazendo descarrilar um comboio de mercadorias", afirmou o governador de Bryansk, Alexander Bogomaz, numa publicação no Telegram.As autoridades russas afirmam que a região - que faz fronteira com a Ucrânia e a Bielorrússia - foi alvo de múltiplos ataques de grupos de sabotagem pró-ucranianos nos 14 meses desde a invasão da Rússia. No sábado, o governador disse que quatro civis morreram depois de Kiev ter bombardeado uma aldeia do outro lado da fronteira. O governador da região russa de Leninegrado, perto de São Petersburgo, disse que uma linha eléctrica tinha sido rebentada durante a noite e que um dispositivo explosivo tinha sido encontrado perto de uma segunda linha. O governador de Bryansk, Alexander Drozdenko, publicou fotos de linhas elétricas destruídas e suportes metálicos na sua página do Telegram na manhã de segunda-feira.