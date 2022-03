Federação Internacional de Felinos proíbe gatos russos de participar em competições

A Federação Internacional de Gatos (FIFe) baniu os felinos russos de participarem com competições internacionais, condenando a invasão da Ucrânia como um "ato de agressão sem precedentes".O grupo FIFe considera-se como sendo "as Nações Unidas das federações dos gatos". Em comunicado presente no site da federação, esta afirma que "não pode simplesmente testemunhar estas atrocidades e não fazer nada", em relação à guerra.A partir desta semana, nenhum gato que seja criado na Rússia pode ser importado ou registado no livro de pedigree da FIFe.A federação acrescenta ainda que os novos regulamentos irão durar até ao dia 31 de maio.O orçamento da organização será destinado a apoiar criadores de gatos na Ucrânia.