Filho de John Lennon canta "Imagine" pela primeira vez para ajudar a Ucrânia

Julian Lennon, de 59 anos, cantou pela primeira vez o tema mais famoso do pai, John Lennon. "Imagine" foi lançada em 1971 em apoio à Guerra do Vietname. Julian acabou a interpretar o tema este sábado, 9 de abril, em Varsóvia. O cantor escreveu numa nota no YouTube onda conta que nunca quis cantar o tema e "a única vez que consideraria cantar 'Imagine' seria se fosse 'o fim do mundo'". Mas, continuou, "a guerra na Ucrânia é uma tragédia inimaginável. Como humano e artista senti-me obrigado a responder da forma mais significante que sabia".

"A letra reflete o nosso desejo coletivo de paz mundial. Porque dentro desta música somos transportados para um espaço onde o amor e a união se tornam realidade, nem que seja por apenas uns momentos", acrescentou na plataforma online.

"Hoje, pela primeira vez, cantei publicamente o tema ‘Imagine’ do meu pai", escreveu o artista, de 59 anos, no YouTube. "A música simboliza a luz ao fundo do túnel, que é tudo aquilo que desejamos atualmente".

A interpretação da canção do pai aconteceu como uma forma de angariar fundos para a #StandUpForUkraine, organizada pela Global Citizen, uma organização sem fins lucrativos. O evento teve lugar em Varsóvia, este sábado, e angariou 10 mil milhões de dólares para ajudar refugiados ucranianos.

