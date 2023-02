G7 desafia FMI a finalizar programa de ajuda à Ucrânia até ao final de março

Os ministros das Finanças do G7 exortaram hoje o Fundo Monetário Internacional (FMI) a finalizar um programa de ajuda à Ucrânia até ao final de março, na véspera do primeiro aniversário da invasão russa do país.

"Exortamos o FMI e a Ucrânia a adotarem até ao final de março um programa credível, ambicioso, inteiramente financiado e com condições adequadas", indica a declaração conjunta do G7 publicada pela presidência japonesa após uma reunião em Bangalore, na Índia.

Na declaração, os ministros dos sete países mais industrializados acrescentam que as sanções "enfraqueceram até agora a capacidade da Rússia para esta guerra ilegal".

"Continuamos a acompanhar de perto as sanções e a tomar novas medidas, se necessário", afirmam os ministros, que apelam a outros países para se juntarem às medidas adotadas para sancionar a Rússia.

Antes da divulgação desta declaração, a secretária norte-americana do Tesouro, Janet Yellen, disse que Washington é favorável à adoção de novas sanções contra Moscovo.

"As nossas sanções tiveram um efeito negativo muito importante na Rússia", afirmou Yellen, em declarações aos jornalistas.