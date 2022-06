Grécia pede à Turquia para cooperar na retirada de cereais ucranianos

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, pediu esta terça-feira à Turquia que regresse à calma e ao diálogo, num clima de cooperação, para ajudar a retirar trigo da Ucrânia.

"Desafio a Turquia a não passar da tensão verbal a tensão no terreno", disse o líder conservador grego, que discursava num fórum sobre saúde, numa referência a declarações recentes do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmando que não pretende voltar a reunir-se com o primeiro-ministro grego e levantando novamente a questão da soberania das ilhas do Mar Egeu.

O chefe do governo da Grécia acrescentou que os dois países devem procurar um ambiente de "diálogo e de entendimento" que ajude a resolver a crise alimentar que assola a África, facilitando a passagem de navios com cereais da Ucrânia.

"A única maneira de recuperar o trigo retido na Ucrânia é por mar. Tanto a Turquia como a Grécia têm um papel a desempenhar", sublinhou Mitsotakis.

A Turquia apresentou-se como um possível mediador entre a Rússia e a Ucrânia e já confirmou que foram feitos progressos significativos nas negociações com os dois países para adotar um plano para permitir a exportação de trigo e de outros produtos dos portos ucranianos.

"Fizemos progressos nesta questão", disse o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, num comunicado de segunda-feira com embargo até hoje. Adiantou que as autoridades turcas mantêm contactos intensos com a Rússia, Ucrânia e Nações Unidas para resolver o problema "o mais rapidamente possível".

"A crise alimentar é um grave problema. Poderemos enfrentar situações calamitosas, especialmente nos países do Terceiro Mundo. Vamos ver como podemos contribuir para a solução. Mas a Turquia deve evitar usar uma retórica que ultrapassa os limites", disse ainda o primeiro-ministro grego.

Mitsotakis - que nas últimas semanas abordou o novo aumento das tensões com a Turquia em todos os fóruns internacionais em que participou - evitou entrar no mesmo tom de confronto usado por Erdogan, mas deixou claro que "a Grécia mostrou que está pronta para defender tanto a sua soberania como os seus direitos soberanos".

Mitsotakis e o chefe da diplomacia grega, Nikos Dendias, vão receber na quinta-feira a ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, que também se desloca à Turquia, visita da qual Atenas espera obter um sinal inequívoco de apoio no diferendo com a Turquia.

Num comunicado divulgado antes desta viagem, Baerbock pediu aos dois países para que resolvam as divergências pelo diálogo, evitando uma escalada de tensões.