As sanções aplicadas pela União Europeia à Rússia, devido à invasão da Ucrânia, estão a travar a realização de negócios milionários no Algarve. No início deste mês, jovens representantes de entidades russas desistiram de quatro operações de compra e venda de imóveis de luxo no Algarve, após terem sido questionados sobre a origem do dinheiro, apurou o CM.









