Guerra na Ucrânia: Tropas russas ganham terreno e chegam a Kiev

As tropas russas intensificaram, durante a noite desta quinta-feira, os bombardeamentos contra posições das forças ucranianas por todo o país. Às primeiras horas de sexta-feira os russos conseguiram entrar em Kiev, capital ucraniana. A invasão russa é considerada a maior ofensiva militar em território europeu desde o final da Segunda Guerra Mundial.



de mortos e feridos e centenas de ucranianos a abandonar o país para fugir à guerra. O dia foi marcado pelos russos a

atingirem defesas antiaéreas, bases militares, aeroportos, instalações de comando e depósitos de munições, enquanto colunas de blindados entravam na Ucrânia a partir da Bielorrússia, no Norte, da Crimeia, no Sul, e da fronteira russa, a Leste. As cidade de Carcóvia e Mariupol, no Donbass, foram as mais atingidas pelos bombardeamentos.



O presidente dos Estados Unidos



O governo português referiu que perto de 1800 militares portugueses podem ser mobilizados nos próximos dias para integrar as forças da NATO que vão dar apoio à Ucrânia na luta contra a invasão russa. A proposta do Governo para a participação das Forças Armadas portuguesas no âmbito da NATO foi aceite por unanimidade pelo Conselho Superior de Defesa Nacional.











O primeiro dia do conflito armado terminou com dezenasanunciou sanções severas à Rússia que vão "asfixiar a capacidade da Rússia" de acesso a mecanismos essenciais para o seu desenvolvimento. "Vladimir Putin está a planear isto há meses como temos vindo a dizer. Ele rejeitou qualquer esforço de boa fé dos EUA e dos nossos aliados para o diálogo e para evitar um confronto sem sentido", afirmou Joe Biden, esta quinta-feira. "Putin é o agressor. Putin escolheu esta guerra", acrescentou.