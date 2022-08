Guterres diz que falta de acordo em conferência nuclear traz ameaças à segurança coletiva

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, mostrou-se este sábado dececionado com o fracasso da conferência de revisão do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), que terminou na sexta-feira sem acordo, apontando que a falta de consenso ameaça a segurança coletiva.

"Embora o secretário-geral se congratule com o compromisso sincero e significativo das partes no TNP e com o facto de a conferência ter reconhecido o tratado como a 'pedra angular' do regime global de desarmamento e não-proliferação, lamenta que este não tenha conseguido enfrentar os desafios prementes que se avizinham, que ameaçam a nossa segurança coletiva", afirmou o porta-voz de Guterres num comunicado.

O secretário-geral da ONU salientou ainda que o atual contexto internacional e "o risco crescente de utilização de armas nucleares por acidente ou erro de cálculo exige uma ação urgente e decisiva".