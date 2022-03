A marca sueca H&M decidiu, esta quarta-feira, suspender temporariamente todas as vendas na Rússia.

A segunda maior marca de moda do mundo disse estar profundamente preocupada com os trágicos acontecimentos na Ucrânia e salientou que vai "apoiar todas as pessoas que estão a sofrer".

"O grupo H&M decidiu fazer uma pausa temporária de todas as vendas na Rússia", afirmou em comunicado.