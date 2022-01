Rússia fala de “beco sem saída” na Ucrânia

A Rússia afirmou ontem que as conversações com a NATO sobre a Ucrânia estão a chegar a um "beco sem saída" e a Polónia alertou que o risco de guerra na Europa é o mais elevado dos últimos 30 anos. Ainda antes de encerrada, em Viena, na sede da OSCE [Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, que integra 57 países], a semana de negociações com os EUA e aliados, os representantes russos consideraram os encontros infrutíferos e voltaram a deixar no ar ameaças bélicas.Sergei Ryabkov, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, alertou que os peritos militares estão a fornecer ao presidente Vladimir Putin várias opções para o caso de a situação na Ucrânia se agravar, como parece inevitável depois de uma semana de negociações sem resultados. Considera Ryabkov que a diplomacia é a solução, mas disse, contudo, não ver razão para repetir em Viena as mesmas discussões, já que os encontros com os EUA em Genebra, na segunda-feira, e com a NATO em Bruxelas, na quarta-feira, desembocaram "num beco sem saída de abordagens desencontradas"."O risco de guerra na área da OSCE é agora maior do que em qualquer outro momento dos últimos 30 anos", afirmou Zbignew Rau, MNE da Polónia, que detém atualmente a presidência rotativa da OSCE. A afirmação de Rau surge na sequência da escalada militar protagonizada pela Rússia nas últimas semanas no Leste europeu. Moscovo já colocou cerca de 100 mil militares na fronteira da Ucrânia, apoiados por artilharia e blindados, forçando a NATO a pedir conversações para tentar travar a escalada em curso. Mas a exigência de Moscovo de que a Ucrânia não entre na NATO e que esta retire as tropas do Leste europeu foi recusada pelos EUA e aliados da Aliança Atlântica, bem como pelos países da Europa de Leste, que receiam o poder militar russo.O chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, disse ontem que o futuro do gasoduto Nord Stream 2, entre a Rússia e a Alemanha, está dependente do comportamento de Moscovo. "O funcionamento da infraestrutura dependerá do desenvolvimento dos acontecimentos e da atitude da Rússia", considerou Borrell.O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, repetiu que a NATO manterá as portas abertas a novos membros apesar da exigência russa de que a Ucrânia seja mantida de fora.