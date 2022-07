Indonésia pede à Rússia fim da guerra na Ucrânia em reunião preparatória da cimeira do G20

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, país anfitrião da reunião anual do G20, apelou esta sexta-feira ao fim da guerra contra a Ucrânia, na presença do homólogo russo, Serguei Lavrov.

"É nossa responsabilidade acabar com a guerra o mais rápido possível e resolver as nossas diferenças na mesa de negociações, não no campo de batalha", disse Retno Marsudi na abertura de uma reunião preparatória para a cimeira do G20 (as 19 maiores economias do mundo mais a UE) ao nível dos ministros dos Negócios Estrangeiros.

A reunião anual do G20 está agendada para 15 e 16 de novembro em Bali, na Indonésia.