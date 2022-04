Japão congela bens de mais 398 russos, incluindo filhas de Putin

O Japão anunciou esta terça-feira a imposição de novas sanções à Rússia devido à invasão da Ucrânia, com o congelamento dos bens de 398 russos no país, incluindo as filhas do Presidente russo, Vladimir Putin.

"Para evitar que a situação se agrave ainda mais e chegar a um cessar-fogo para pôr fim à invasão o mais rápidamente possível, é necessário adotar sanções severas", disse, numa conferência de imprensa, o porta-voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno.

"Atos hediondos e desumanos estão a ser revelados não apenas em Bucha, mas também em muitos outros lugares. A morte de civis inocentes viola o direito internacional e é um crime de guerra", disse Matsuno.