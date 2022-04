Jornalista ucraniana morre em ataque russo a Kiev no dia da visita de António Guterres

Vira Hyrych

norte-americana

no mesmo dia que decorreu a

, à cidade.

porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano







"a ir para a cama" quando um míssil russo atingiu o apartamento no centro da cidade.

A jornalista ucranianada emissoraRadio Free Europe/Radio Liberty, morreu esta quinta-feira durante o ataque a Kiev, na Ucrânia,visita do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António GuterresDe acordo com oOleg Nikolenko, a jornalista estava

De acordo com a Reuters, que cita a emissora norte-americana, as equipas de resgate ucranianas recuperaram esta sexta-feira o corpo de Vira Hyrych dos escombros de um prédio em Kiev que foi atingido por um míssil.

A morte foi a primeira relatada no ataque com mísseis desta quinta-feira, quando o secretário-geral das Nações Unidas visitou Kiev. As autoridades ucranianas confirmaram que dois mísseis russos atingiram a capital.

De acordo com o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, as duas explosões registaram-se na região de Schevchenkyvsky que inclui parte significativa do centro da capital ucraniana.



Recorde-se que a zona, uma área habitacional, com um importante mercado e estação de metro próximas, já tinha sido bombardeada em meados de março.