Jovens ucranianos organizaram maratona de tatuagens para angariar dinheiro para as forças armadas ucranianas. A maratona está a acontecer em Podil, em Kiev,

na Ucrânia, numa antiga fábrica de moda.Todos os sábados, durante as últimas sete semanas, a maratona de tatuagens tem como objetivo angariar dinheiro para a Ucrânia. O lucro conseguido com o trabalho dos 15 artistas é doado às forças ucranianas para continuarem a combater a invasão russa."Fizemo-lo durante uma ou duas semanas e já é a sétima semana... Desde que possamos tirar algum capital e dá-lo ao exército, penso que é o melhor que se pode fazer", disse Zhylson Buakela, 37 anos, tatuador ucraniano-brasileiro.Liliya Tolmachova, 22 anos, escolheu tatuar um caixão com as palavras "Banderolka" (pacote), palavra que tem semelhança com o nome de Stepan Bandera, um líder nacionalista ucraniano da resistência durante a Segunda Guerra Mundial. Tolmachova disse que a ideia surgiu enquanto se escondia num abrigo de cave de uma escola durante os bombardeamentos.A iniciativa já angariou 9.134 dólares (cerca de 8.500 euros), disse Sasha Filipchenko, 34 anos, natural da península da Crimeia.