Kiev afirma que seis das oito novas brigadas estão prontas para contraofensiva

Seis das oito novas brigadas de assalto criadas pelo Ministério do Interior ucraniano para a próxima contraofensiva receberam a formação necessária e estão prontas para entrar em combate contra as tropas russas, anunciaram hoje as autoridades de Kiev.

"Seis brigadas da Guarda Nacional, que fazem parte da Guarda de Assalto, estão formadas, contam com o pessoal necessário e estão prontas para realizar a sua tarefa nas Forças Armadas assim que receberem a sua missão", disse o coronel Mykola Urshalovych, do Departamento do Interior para a Guarda Nacional.

"Todos os oficiais, sargentos e soldados da Guarda de Assalto estão motivados e entendem que o sucesso da libertação dos nossos territórios do agressor depende deles pessoalmente, de cada unidade e de cada brigada", acrescentou o coronel.