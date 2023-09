A Ucrânia garantiu esta segunda-feira que drones russos atingiram o território da vizinha Roménia, Estado-membro da NATO, durante um ataque contra o porto ucraniano de Izmail, junto à fronteira. O Governo romeno garante que não é verdade.



Pelo menos 32 drones ‘Shahed’ de fabrico iraniano foram usados no ataque contra as instalações portuárias no rio Danúbio, que marca a fronteira entre a Ucrânia e a Roménia.









