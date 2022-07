Kiev esclarece que só assinará acordo para desbloquear cereais com Turquia e ONU

A Ucrânia garantiu esta sexta-feira que só irá assinar um acordo para desbloquear as exportações de cereais com a ONU e a Turquia, indicando que a Rússia deverá assinar um acordo em paralelo e separado com os mesmos mediadores.



O esclarecimento de Kiev foi avançado por um conselheiro presidencial ucraniano, a poucos momentos da assinatura do acordo na cidade turca de Istambul. O mesmo representante também frisou que a Ucrânia rejeita ter escoltas russas aos seus navios ou representantes de Moscovo nos portos do país.

"A Ucrânia não vai assinar nenhum documento com a Rússia. Só assinamos um acordo e só assumimos compromissos com a Turquia e a ONU", afirmou o conselheiro da Presidência ucraniana, Mikhaïlo Podoliak, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

"A Rússia vai assinar um acordo-espelho separado com a Turquia e a ONU", sublinhou.

O acordo, que deverá ser assinado hoje às 14h30 (hora de Lisboa) no Palácio Dolmabahçe, na cidade turca de Istambul, deverá vigorar durante quatro meses e é renovável.

Segundo o que já se sabe que foi acordado, depois de dois meses de negociações, o documento vai criar um centro de controlo em Istambul, dirigido por representantes das partes envolvidas: um ucraniano, um russo, um turco e um representante da ONU, que deverão estabelecer o cronograma de rotação de navios no Mar Negro.

O acordo implica também que passe a ser feita uma inspeção dos navios que transportam os cereais para garantir que levam armas para a Ucrânia.

Estas inspeções, que serão realizadas tanto à saída como à chegada dos navios, deverão acontecer nos portos de Istambul.

No entanto, Mikhaïlo Podoliak alertou também que a Ucrânia não aceitará qualquer escolta de navios russos às suas exportações ou a presença de representantes de Moscovo nos seus portos, prometendo uma "resposta militar imediata" a qualquer "provocação" russa no final deste acordo.

"Todas as inspeções aos navios de transporte serão realizadas por grupos conjuntos em águas turcas, se necessário", referiu, pouco depois de ter sido anunciada a chegada da delegação ucraniana a Istambul, para a assinatura do acordo.