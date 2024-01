A Ucrânia atacou esta sexta-feira com drones a região fronteiriça russa de Bryansk. Um dos aparelhos foi intercetado perto da cidade de Klintsy e os explosivos caíram sobre um armazém com depósitos de petróleo. Quatro depósitos incendiaram-se e o fogo espalhou-se por uma área de 1000 metros quadrados. Segundo as autoridades russas, ninguém ficou ferido. Este ataque com drones foi o segundo a instalações petrolíferas russas em dois dias. Quinta-feira, um ataque sem precedentes teve como alvo um importante terminal de carregamento de petróleo em São Petersburgo.