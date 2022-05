Kremlin não conseguirá sucesso militar até Dia da Vitória russo, segundo analistas

O Kremlin já reconheceu que não tem condições para reivindicar um sucesso militar na Ucrânia até às celebrações do Dia da Vitória, em 9 de maio, pelo que começou a desvalorizar a data, segundo analistas ouvidos pela Lusa.

Em final de abril, a página oficial na rede social Facebook das Forças Armadas ucranianas citava o "trabalho de propaganda que está a ser distribuído entre as tropas da Federação Russa, que impõe a ideia de que a guerra deve terminar até ao dia 9 de maio".

A data apontada coincidia com a celebração do Dia da Vitória --que assinala a capitulação do regime da Alemanha nazi perante as forças soviéticas, em 09 de maio de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial -- que há várias décadas o Kremlin festeja com uma parada militar destinada a manifestar o seu poderio bélico.