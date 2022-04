Lutador de MMA recupera cinto de campeão no meio de escombros da casa destruída pelos russos na Ucrânia

Yaroslav Amosov, é o atual campeão de peso-médio e desde fevereiro que se juntou ao exército ucraniano para defender o seu país da invasão russa. Uma fonte do Bellator MMA contou ao Insider que a mãe do lutador escondeu o cinto de campeão do filho na casa de infância, em Irpin, antes de esta ser bombardeada durante a guerra. Numa recente publicação do Instagram, Yaroslav mostra que conseguiu encontrar o título intacto no meio dos escombros.Amosov, de 28 anos, estava a preparar-se para defender o cinturão num evento de MMA em Londres, em maio deste ano, numa luta contra Michael 'Venom' Page. O pugilista disse à organização que teria de se ausentar por estar a "defender ativamente o seu país de origem".