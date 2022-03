Lviv atingida por mísseis no 31.º dia de guerra na Ucrânia. Ataques fizeram pelo menos cinco feridos

A cidade Ucraniana de Lviv, foi atacada por dois mísseis, que feriram cinco pessoas, disse o governador regional Maksym Kozytskyy.As forças russas já assumiram o controlo da central nuclear de Chernobyl, onde vivem trabalhadores, afirmou o governador da região de Kiev.O presidente dos EUA, Joe Biden, esteve na Polónia nesta sexta-feira, com o objetivo de visitar alguns dos refugiados ucranianos e mostrar o seu apoio. Durante a visita referiu que Vladimir Putin é um "carniceiro".O presidente da Câmara do porto situado a sudeste de Mariupol, Vadym Boichenko, disse que a cidade continua bastante crítica, devido aos combates ainda presentes nas ruas.Na cidade de Chernihiv, situada no norte da Ucrânia, 44 pessoas ficaram gravemente feridas, incluindo três crianças. Não foi possível enviar tratamentos e ajudas aos feridos porque a cidade está isolada por tropas russas.A guerra na Ucrânia matou 136 crianças nos 31 dias que se seguiram ao início da guerra, reconheceu o gabinete do procurador-geral da Ucrânia.Em relação aos refugiados, a vencedora do MasterChef ucraniano Olga Martynovska, que fugiu com a sua filha de seis anos, cozinhou pratos tradicionais do país de forma a angariar fundos para todos aqueles que ficaram prejudicados pela guerra.A Rússia, afirmou que a primeira fase da sua operação militar na Ucrânia estava praticamente concluída, e que pretendia concentrar-se na região de Donbass.Sobre a energia, o banco central russo afirmou que a Bolsa de Moscovo irá retomar as suas negociações na próxima segunda-feira.O ministro da agricultura da Ucrânia, Mykola Solskyi, anunciou que a capacidade do país ucraniano para exportar cereais stá a piorar de dia para dia.