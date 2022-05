Mais de 170 civis retirados de Azovstal e Mariupol chegam a Zaporijia

Mais de 170 civis de Mariupol, entre os quais cerca de 40 retirados da siderurgia de Azovstal, chegaram esta noite a Zaporijia, no sudeste da Ucrânia, indicou a agência noticiosa AFP.

Estas pessoas, algumas com crianças, foram levados para um parque de estacionamento de um centro comercial, que se transformou num centro de acolhimento para quem foge das zonas ocupadas pelo exército russo.

No total, 174 civis transportados por oito autocarros chegaram a esta grande cidade do sudeste ucraniano "a partir do inferno de Mariupol", precisou no Twitter a coordenadora humanitária das Nações Unidas para a Ucrânia, Osnat Lubrani.