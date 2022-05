Os soldados russos Aleksandr Bobykin e Aleksandr Ivanov vão comparecer no tribunal de Kotelevskii, em Poltava, na Ucrânia sob acusações de crimes de guerra.De acordo com a Sky News, em causa está o uso de armas contra civis e edíficios em Kharkiv, na Ucrânia.Na quarta-feira outro soldado russo, o Sargento Vadim Shishimarin, declarou-se culpado de assassinar um civil de 62 anos na Ucrânia, no primeiro julgamento por crimes de guerra desde o início da invasão russa à Ucrânia.