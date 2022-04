Os fortes apertos de mão de Marcelo Rebelo de Sousa aos militares que partem para missões no estrangeiro, com um puxão que faz abanar até os mais pesados, já são tradição. Esta sexta-feira repetiram-se 222 vezes. Tantas quantos os elementos do Exército, Marinha e Força Aérea que às primeiras horas da manhã voaram para a Roménia, aterrando em Bucareste antes de almoço - para "prevenir, preservar e defender a paz".