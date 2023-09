Membros de equipa de televisão sueca feridos por 'drone' russo

Uma equipa de reportagem do canal de televisão sueco TV24 foi vítima de um dos múltiplos ataques de 'drones' lançados nos últimos dias pelas forças russas no leste da Ucrânia, que provocaram ferimentos ligeiros em três dos cinco elementos.

"Desta vez, tivemos sorte", disse o jornalista Johan Fredriksson, que escapou ileso, tal como o fotógrafo Daniel Zdolsek.

Menos sorte tiveram o produtor local e dois oficiais ucranianos que acompanhavam os repórteres, que ficaram ligeiramente feridos, enquanto cobriam as consequências do conflito na região de Zaporíjia, no sudeste do país.

Porém, a viatura em que seguiam e parte do equipamento de trabalho ficaram completamente destruídos.

O 'drone' (aparelho voador não tripulado) atingiu a traseira do veículo, que não tinha ninguém no seu interior.

"Isto é o que milhões de pessoas na Ucrânia sofrem todos os dias", disse Fredriksson à estação emissora, que também partilhou imagens dos danos causados pelo incidente.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, condenou o ataque "absolutamente terrível" e aproveitou o incidente para chamar a atenção para os efeitos da ofensiva russa na população civil, tendo prometido uma investigação pormenorizada.