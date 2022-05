Ministra dos Negócios Estrangeiros francesa visita a Kiev

A nova ministra dos Negócios Estrangeiros de França iniciou esta segunda-feira uma visita à Ucrânia, para "mostrar solidariedade" com o povo ucraniano "perante a agressão russa", indicou o Ministério, em comunicado.

Catherine Colonna vai reunir-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o homólogo, Dmytro Kuleba, "para discutir em particular o bloqueio das exportações de cereais e oleaginosas da Ucrânia, o que levanta riscos reais de insegurança alimentar", de acordo com o Quai d'Orsay.

A ministra tem prevista ainda uma deslocação a Busha, palco de massacres de civis atribuídos às tropas russas.