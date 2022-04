Soldados russos confessam massacre de civis em Bucha

O chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, alertou esta quinta-feira que a ofensiva russa no Donbass, Leste da Ucrânia, vai ser semelhante à Segunda Guerra Mundial. O alerta surge no dia em que os EUA confirmaram a saída das tropas russas da região de Kiev, para concentrarem meios no Leste. Entretanto, de acordo com a revista ‘Der Spiegel’, a espionagem alemã intercetou comunicações por rádio de militares russos que provam as atrocidades cometidas pelos russos em Bucha e noutras cidades e também que os massacres são parte de uma estratégia deliberada para semear o terror.









“Fará lembrar a Segunda Guerra Mundial, com operações de grande envergadura, com o envolvimento de milhares de tanques, veículos blindados, aviões e artilharia”, afirmou Kuleba na sede da NATO, em Bruxelas, sobre a temida nova ofensiva russa que se centrará no alargamento a zonas controladas nas províncias de Lugansk e Donetsk, parcialmente controladas por separatistas pró-russos desde 2014.

Entretanto, o Parlamento alemão terá sido confrontado na quarta-feira com as descobertas do BND, espionagem externa da Alemanha, que intercetou comunicações rádio nas quais soldados russos debatem a execução de civis em Bucha.









As mensagens descrevem alguns casos confirmados no terreno, garante a 'Der Spiegel'. Numa delas, por exemplo, um soldado fala de matar uma pessoa que passa de bicicleta. Uma foto de Bucha mostra um corpo junto de uma bicicleta, possivelmente Irina, mulher de 52 anos identificada pela manicure que lhe tratou as unhas dias antes de ser morta.

“Primeiro, interrogas o soldado e depois matá-lo”, ouve-se noutra mensagem intercetada, que, a par de outras semelhantes, indica que não se tratou de atos isolados de soldados e sim de uma estratégia coordenada.





O massacre de Bucha, recorde-se, terá sido chefiado pelo tenente-coronel Azatbek Omurbekov, comandante da 64ª Brigada Motorizada de Fuzileiros. Essa retirou, entretanto, para a Bielorrússia a fim de ser destacada para o Donbass.





Algumas das comunicações intercetadas pelo BND provêm de locais ainda não identificados, o que indica a existência de atrocidades noutras cidades. Uma delas será Mariupol, bombardeada desde o início da ofensiva, a 24 de fevereiro.





Os dados do BND apontam igualmente para que “mercenários do Grupo Wagner, empresa privada militar russa, possam estar envolvidos nos massacres”, refere ainda a revista alemã.







