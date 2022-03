Mísseis russos atingem fábrica perto do aeroporto de Lviv

As autoridades ucranianas disseram esta sexta-feira que as forças russas atingiram com mísseis uma fábrica perto do aeroporto de Lviv, no oeste do país, parte da rota mais usada pelos refugiados que fogem para a Polónia.

O prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, disse na plataforma Telegram que vários mísseis atingiram uma fábrica usada na manutenção de aeronaves militares e danificaram uma instalação de reparação de autocarros.

A fábrica tinha suspendido operações antes do ataque e não foi registado qualquer ferido ou vítima mortal, avançou.