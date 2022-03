Rússia ataca base militar junto à fronteira polaca

Mais de 30 mísseis russos atingiram este domingo uma base militar ucraniana a pouco quilómetros da Polónia, matando pelo menos 35 pessoas e ferindo 134, numa escalada perigosa que aproxima ainda mais a guerra das fronteiras da NATO. A Rússia diz que a base albergava mercenários estrangeiros e grande quantidade de equipamento militar enviado pelo Ocidente.O ataque visou o Centro Internacional para a Manutenção de Paz e Segurança, a maior base militar da região Oeste da Ucrânia, situada na localidade de Yavoriv, nos arredores de Lviv, a menos de 20 quilómetros da Polónia, país que faz parte da NATO. Esta base foi, nos últimos anos, usada para exercícios militares conjuntos com forças da Aliança, o último dos quais em setembro, e até meados de fevereiro acolheu instrutores militares ocidentais encarregados de dar formação às tropas ucranianas, tendo a Rússia alegado várias vezes que se tratava de uma "base secreta" da NATO.A Aliança garantiu este domingo que nenhum militar ou funcionário da NATO se encontrava atualmente no local, mas relatos não confirmados indicam que a base estaria a ser usada como ponto de passagem dos carregamentos de armamento enviados pelos países ocidentais para ajudar as forças ucranianas, bem como para dar acolhimento e formação militar aos milhares de voluntários estrangeiros que se ofereceram para lutar ao lado das tropas de Kiev. Em comunicado, o Ministério da Defesa russo disse que o ataque matou "180 mercenários estrangeiros" e destruiu uma grande quantidade de equipamento militar enviado pelo Ocidente.As autoridades ucranianas não divulgaram a nacionalidade das vítimas do ataque, mas, a serem verdadeiros estes relatos, é admissível que alguns destes voluntários estrangeiros possam estar entre as baixas. O ataque ocorreu um dia depois de a Rússia ter ameaçado atacar os carregamentos de ajuda militar enviados pelos países ocidentais para a Ucrânia, afirmando que se tratavam de "alvos legítimos".Cinco portugueses que partiram para a Ucrânia para lutar contra as forças russas estão incontactáveis desde o ataque à base de Yavoriv, disse à CMTV uma amiga, Sofiya Markelov. O grupo, do qual faz parte o ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ Nuno Machado, chegou ao país na quarta-feira e dirigiu-se para a base para se alistar. Governo desconhece a presença de portugueses no local. À noite deste domingo, segundo fonte avançou à TVI, todos estariam "bem de saúde".O conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak afirmou este domingo que a Rússia se tem mostrado mais construtiva nas negociações de paz, manifestando otimismo sobre possíveis progressos significativos nos próximos dias. A ideia foi corroborada pelo negociador russo Leonid Slutsky, que referiu progressos significativos que poderão conduzir a "uma posição conjunta" entre os dois países. A vice-secretária de Estado dos EUA, Wendy Sherman, assinalou igualmente os sinais positivos que chegam de Moscovo.O presidente da Polónia, Andrzej Duda, avisou este domingo que o eventual uso de armas químicas pela Rússia pode "mudar o jogo" e levará a NATO a ter de "pensar muito bem" na resposta a adotar.O Governo ucraniano acusou a Rússia de usar bombas de fósforo num ataque contra a cidade de Popasna, no Leste do país. O uso destas munições é proibido e constitui um crime de guerra.