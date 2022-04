Moscovo pede a todos os militares ucranianos para que "deponham as armas"

A Rússia pediu esta terça-feira para que todo o Exército ucraniano "deponha as suas armas" e que os últimos resistentes na cidade de Mariupol terminem a "resistência sem sentido", anunciado ainda um novo corredor humanitário para aquela cidade.

"Não arrisquem o destino, tomem a única decisão correta, a de cessar as operações militares e depor as armas", salientou o Ministério da Defesa da Rússia em comunicado, numa fase em que Moscovo lançou uma grande ofensiva no leste ucraniano.

Numa mensagem dirigida a "todos os militares do Exército ucraniano e mercenários estrangeiros" o governo russo alertou que, caso se mantenha a resistência, o destino será mau "por causa do cinismo das autoridades de Kiev".