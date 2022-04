As autoridades ucranianas descobriram este domingo uma nova vala comum com “dezenas de corpos” de civis nos arredores de Kiev e estão a investigar mais um possível massacre cometido pelas tropas russas. A notícia foi conhecida no mesmo dia em que foram divulgadas imagens de satélite de uma enorme coluna militar russa a caminho da região do Donbass, onde o Governo ucraniano espera “grandes batalhas” que poderão decidir o desfecho da guerra.









