Novo ataque russo contra Kiev com mais de 30 mísseis e 'drones'

A Rússia voltou esta sexta-feira a atacar, pelo sexto dia consecutivo, a capital ucraniana, utilizando "mais de 30" mísseis e 'drones', derrubados pelas defesas aéreas ucranianas, afirmou a administração militar de Kiev.

"O terror continua em Kiev com ataques aéreos. Os terroristas estão desesperados e atacam a capital quase sem parar", indicou a administração militar, em relatório, no qual sublinhou que este é o sexto ataque aéreo contra a capital ucraniana em seis dias.

De acordo com os responsáveis, as forças russas usaram uma combinação de 'drones' (veículos aéreos não tripulados) explosivos Shahed, de fabrico iraniano, lançados de "diferentes direções", e mísseis de cruzeiro disparados por aviões, a partir do mar Cáspio.