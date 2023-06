Três mortos e dez feridos em ataque aéreo em Kiev

Uma menina de 11 anos, a mãe e outra mulher morreram num ataque de mísseis russos a Kiev durante a madrugada desta quinta-feira, informam as autoridades ucranianas. Dez pessoas ficaram feridas."Hoje é o dia internacional da criança. À noite, a Rússia voltou a matar uma criança em Kiev", disse Andriy Yermak, chefe do gabinete do Presidente Volodymyr Zelenskiy."Desde 2014, o país terrorista tem cometido crimes contra pequenos ucranianos. A partir de 24 de Fevereiro de 2022, ninguém tem dúvidas - trata-se de um verdadeiro genocídio", acrescenta.De acordo com a Reuters, a força aérea ucraniana afirmou que as defesas aéreas abateram 10 mísseis balísticos.A polícia informou que uma clínica médica, um jardim-de-infância, edifícios residenciais e carros foram danificados.

Depois de 17 ataques com 'drones' (veículos aéreos não tripulados) e mísseis à capital ucraniana em maio, as forças russas atingiram a capital de manhã cedo com mísseis lançados a partir do solo.

A Rússia intensificou os ataques com mísseis e drones contra a capital ucraniana enquanto Kiev se prepara para lançar uma contra-ofensiva. A Rússia afirma que os bombardeamentos ucranianos nas zonas fronteiriças aumentaram nas últimas semanas, à medida que Kiev prepara o seu contra-ataque.