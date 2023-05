Novos bombardeamentos noturnos em Kiev. Mísseis foram intercetados e destruídos

As forças russas voltaram a bombardear Kiev na noite de quinta-feira, de acordo com a administração civil e militar da cidade, que afirmou que todos os mísseis foram intercetados e destruídos.

"Mais um ataque aéreo a Kiev, o 13.º consecutivo desde o início de maio. E como sempre, à noite", afirmou a administração na plataforma Telegram.

"De acordo com informações preliminares, todos os alvos inimigos no espaço aéreo de Kiev foram detetados e destruídos", acrescentou, indicando que os mísseis de cruzeiro foram lançados por bombardeiros estratégicos Tu-95MS a partir da região do mar Cáspio.