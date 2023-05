Ministro da Defesa da Rússia inspeciona tropas em Zaporijia

O ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, inspecionou esta sexta-feira um posto de comando do agrupamento militar Sul das Forças Armadas da Rússia na região de Zaporijia, sul da Ucrânia, ocupada e anexada por Moscovo desde setembro de 2022.

"Durante o trabalho na zona de combates da operação especial militar [designação oficial russa para a campanha de invasão da Ucrânia], o ministro da Defesa da Rússia, general Serguei Shoigu, inspecionou um posto de comando avançado de uma unidade do agrupamento Sul na frente de Zaporijia", onde se localiza a maior central nuclear da Europa, anunciou em comunicado o Ministério da Defesa de Moscovo.

De acordo com o mesmo documento, Shoigu recebeu dos relatórios do comandante do Agrupamento Vostok e dos oficiais do posto de comando "sobre a situação em curso, o caráter das ações do inimigo (forças ucranianas) e o cumprimento das missões de combate por parte das tropas russas nas principais frentes" de guerra.

"O ministro reuniu-se com o comandante do agrupamento no posto de comando que destacou a alta eficácia na deteção e na destruição do equipamento bélico do inimigo e sobre a concentração dos efetivos inimigos (forças de Kiev)", acrescenta o comunicado do Ministério da Defesa da Rússia.

Shoigu ordenou aos comandantes do agrupamento a continuação das missões de recolha de informações para a deteção dos planos do inimigo para impedir eventuais ataques.

Segundo a nota oficial de Moscovo, o ministro também pediu especial atenção ao abastecimento das tropas que participam na campanha militar russa e no estabelecimento de "acampamentos seguros" para os militares russos.

Na ocasião, segundo Moscovo, o ministro condecorou vários militares do agrupamento de Zaporijia.

Esta visita ocorre numa altura em que se intensificam as críticas do oligarca russo Yevgueni Prigozhin, patrão do grupo de combatentes contratados Wagner, que acusa Shoigu e o Estado Maior das Forças Armadas da Rússia de falhar no abastecimento de armas e munições aos mercenários que se encontram em vários flancos da cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia.