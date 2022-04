Número de refugiados ucranianos pode chegar aos 8,3 milhões, alerta ONU

O número de refugiados da Ucrânia pode chegar aos 8,3 milhões até ao final deste ano, avisou esta terça-feira a ONU, reforçando o apelo de ajuda humanitária aos civis que ainda se encontram no país.

Segundo a organização, cerca de 5,2 milhões de ucranianos já fugiram do país desde o início da invasão pela Rússia, a 24 de fevereiro.

Perante o agravamento da situação, o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) -- que no início da guerra esperava um máximo de 4 milhões de refugiados -- está a solicitar a doação de 1,85 mil milhões de dólares (cerca de 1,73 mil milhões de euros) para apoiar as suas ações e as das organizações parceiras a favor dos refugiados ucranianos.