Quando as tropas russas atacaram a Ucrânia, pouco passava das 3h30 do dia 24 de fevereiro, existiam no planeta quase 30 guerras ou conflitos ativos.



Da Palestina ao Myanmar, das muitas posições islamitas em África à Síria, do Haiti à Etiópia ou no Iémen, onde nos últimos sete anos mais de 10 mil crianças foram mortas ou mutiladas, segundo a UNICEF.









