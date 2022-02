Uma equipa do Grupo de Operações Especiais (GOE) da PSP está em preparativos para, a qualquer momento e se assim for necessário, voar para a Ucrânia numa missão de proteção à embaixada e outros interesses portugueses.Apesar de o embaixador António Vasco Machado, o encarregado de negócios e mulher, e outros funcionários terem saído do país logo na quinta-feira, a representação diplomática nacional em Kiev continua a operar apenas com alguns funcionários ucranianos.