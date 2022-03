“Russos não conseguem ultrapassar as linhas de defesa ucranianas”: O relato do enviado especial da CMTV à Ucrânia

O ataque da manhã desta segunda-feira numa zona residencial nos arredores da capital ucraniana, Kiev, fez dois mortos e três feridos graves, mas segundo o enviado especial da CMTV à Ucrânia, Alfredo Leite, que esteve no local, o número de vítimas podia ter sido significativamente superior."Foi uma explosão muito violenta e as pessoas não se aperceberam de ter havido um alerta antiaéreo", explica o enviado especial, que avança que há vários desalojas que ficaram "aterrorizados" com o ataque.Alfredo Leite explica ainda que se trata de um ataque a uma zona residencial junto à primeira linha de ataque das forças ucranianas e que as tropas russas não se encontram muito longe do local. "Este tipo de ataques está a acontecer apenas com artilharia, ou seja, a sensação com que se fica aqui é que a progressão das tropas russas, neste momento, é nula", detalha o repórter, sublinhando que "os russos não conseguem ultrapassar as linhas de defesa ucranianas, que estão a ser cada vez mais reforçadas."