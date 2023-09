Já chegaram à Ucrânia os tanques Abrams dos EUA, mas a Rússia desvaloriza e diz que os mesmos “não vão alterar a situação no campo de batalha”. “Os tanques Abrams são armas sérias, mas vão arder da mesma forma que os outros”, disse o porta-voz do Kremlin, referindo-se igualmente aos mísseis ATACMS de longo alcance que a Ucrânia também vai receber.Entretanto, o general Sokolov, comandante da Frota do Mar Negro que Kiev disse ter morrido num ataque de mísseis na sexta-feira, apareceu esta terça-feira num vídeo divulgado pelo Kremlin.