Comandante russo no Mar Negro é visto em videoconferência depois de a Ucrânia ter afirmado que o matou

O comandante da frota russa no Mar Negro, Viktor Sokolov, foi visto esta terça-feira a participar numa videoconferência, um dia depois de as forças especiais ucranianas terem afirmado que o tinham matado, segundo a Reuters.Num vídeo e em fotografias divulgadas pelo Ministério da Defesa russo, Sokolov aparece aparentemente a participar numa videoconferência com o Ministro da Defesa russo Sergei Shoigu e outros almirantes e chefes do exército. O vídeo foi transmitido pela televisão estatal russa.De acordo com a Reuters, as forças especiais ucranianas disseram, esta segunda-feira, que mataram Sokolov, juntamente com outros 33 oficiais num ataque com mísseis, que ocorreu na semana passada contra o quartel-general da frota russa no Mar Negro, no porto de Sebastopol.Esta terça-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, recusou-se a comentar as afirmações ucranianas, remetendo os jornalistas para o Ministério da Defesa.No vídeo divulgado pelo ministério, Sergei Shoigu disse que mais de 17 mil soldados ucranianos tinham sido mortos em setembro e que mais de 2700 armas, incluindo sete veículos americanos de combate Bradley, tinham sido destruídas."As forças armadas ucranianas estão a sofrer graves perdas ao longo de toda a linha da frente", disse Shoigu, acrescentando que a contraofensiva ucraniana não obteve até agora quaisquer resultados.O ministro da Defesa russo acusa ainda o regime de Kiev de "atirar soldados não treinados para a matança em ataques sem sentido".De acordo com a Reuters, a contraofensiva ucraniana ainda não produziu ganhos territoriais significativos contra as forças russas, que ainda têm o controlo de cerca de 17,5% do território internacionalmente reconhecido da Ucrânia.