PayPal suspende operações na Rússia

A empresa de pagamentos PayPal Holdings Inc PYPL.O fechou os seus serviços no início deste sábado na Rússia, citando "as circunstâncias atuais". Junta-se assim a muitas empresas financeiras e tecnológicas na suspensão das operações no país após a invasão da Ucrânia."Nas atuais circunstâncias, estamos a suspender os serviços da PayPal na Rússia", disse o presidente e chefe do Executivo Dan Schulman. Acrescentou também que a empresa "está ao lado da comunidade internacional na condenação da violenta agressão militar russa na Ucrânia".Um porta-voz da empresa disse que a PayPal apoiará as retiradas "durante um período de tempo, assegurando que os saldos das contas sejam dispersos de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis".A PayPal, que só tinha permitido transações transfronteiriças por utilizadores na Rússia, deixou de aceitar novos utilizadores no país na quarta-feira.Os funcionários do governo ucraniano tinham apelado ao PayPal para deixar a Rússia e ajudá-los na angariação de fundos.A suspensão do PayPal na Rússia aplica-se também à sua ferramenta de transferência de dinheiro Xoom.