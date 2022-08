Imagens mostram rasto de destruição provocado por ataque russo a estação ferroviária na Ucrânia

Pelo menos 15 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas esta quarta-feira num ataque russo a uma estação ferroviária na Ucrânia, denunciou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, perante o Conselho de Segurança da ONU.

"Acabo de ser informado de um ataque de mísseis russo a uma estação ferroviária na região de Dnipropetrovsk (...). Pelo menos 15 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas", declarou Zelensky no início do seu discurso na reunião do Conselho de Segurança da ONU, encontro realizado no dia em que se celebra o Dia da Independência da Ucrânia e se assinalam simultaneamente seis meses desde o início da invasão lançada pela Rússia.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de quase 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e quase sete milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).