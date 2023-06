Pelo menos sete desaparecidos após explosão da barragem de Kakhovka. Veja as imagens da destruição

Pelo menos sete pessoas estão desaparecidas em inundações causadas pela destruição parcial da barragem de Kakhovka , no leste da Ucrânia, disseram esta quarta-feira as autoridades instaladas pela Rússia nas regiões ucranianas ocupadas.

"Agora estamos a procurar informações sobre desaparecidos. Sabemos ao certo" que sete estão desaparecidas, disse o autarca de Kakhovka.

As equipas de socorro estão no terreno e que o nível da água na cidade já começou a baixar, embora ainda seja "muito significativo", disse Vladimir Leontiev, de acordo com a agência de notícias russa Interfax.



Kiev e Moscovo acusaram-se mutuamente de atacar, esta terça-feira, a barragem que é uma estrutura fundamental no sul da Ucrânia. Fornece água à Crimeia, a península anexada pela Rússia em 2014.



A barragem de Kakhovka, feita em parte de betão e em parte de terra, tem 3.273 metros de comprimento e é uma das maiores infraestruturas do género na Ucrânia.