Pelo menos um morto e cinco feridos em explosão de munições na base aérea da Crimeia

A Rússia relata pelo menos um morto e vários feridos em explosão de munições na base aérea da Crimeia. Várias explosões ocorreram esta terça-feira perto de um aeródromo militar russo, mas a origem do incidente ainda não é conhecida. O anúncio chegou das autoridades da península ucraniana, anexada pela Rússia em 2014, mas entretanto a Rússia já informou que as explosões não se deveram a qualquer disparo ou bombardeamento.

"Posso confirmar que várias explosões ocorreram perto de Novofedorivka", onde se encontra uma base militar russa e um aeródromo, escreveu Oleg Kryuchkov na rede social Telegram, citado pela agência francesa AFP.

"Algumas munições destinadas à aviação explodiram num depósito localizado no território do aeródromo militar de Saki, perto da cidade de Novofiodorovka", disse o Ministério da Defesa, segundo o El Mundo."Infelizmente, uma pessoa morreu. Manifesto as minhas condolências à sua família", escreveu o líder da Crimeia, Sergey Aksyonov.